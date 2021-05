Groots onthaal bij Pisa Hoorn voor fietsende ex-kankerpatiënt

Evelien van der Werff fietst in zes weken tijd langs alle 75 Nederlandse inloophuizen voor kankerpatiënten. Vorige week stapte Van der Werff op de fiets in Zwolle en inmiddels heeft ze er zo'n 370 kilometer opzitten. Vanmiddag kwam ze langs in Hoorn en werd enthousiast onthaald bij inloophuis Pisa.

Evelien van der Werff komt aan in Hoorn bij inloophuis Pisa - NH Nieuws

Zelf overleefde Van der Werff tweemaal borstkanker. Dat was niet alleen fysiek, maar ook mentaal erg zwaar. "Ik probeerde mijn emoties weg te stoppen, maar die kwamen keihard weer terug." Toch zocht ze zelf geen steun bij een inloophuis, waar kankerpatiënten en hun naasten terecht kunnen voor mentale hulp . "Het leek me een stoffige boel met veel ellende. Pas later ben ik gaan inzien hoe waardevol het kan zijn om dit leed te delen', vertelt Van der Werff. "Als je kanker hebt overleefd is je lichaam gerepareerd, maar mentaal begint het verwerkingsproces dan pas."

Quote "De rol van inloophuizen wordt in de Nederlandse samenleving enorm onderschat" Marjolijn Dölle - voorzitter Pisa

Inkomsten misgelopen Marjolijn Dölle, voorzitter van Pisa, is erg blij met het initiatief van Van der Werff. "Door de coronacrisis zijn er veel evenementen niet doorgegaan. Onder meer de Samenloop voor hoop en de Battle4life. Dat scheelt veel inkomsten." In Nederland zijn er in totaal 75 inloophuizen, waarvan er twaalf in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Zij werden door hulp van het KWF overeind gehouden. Dat gold niet voor Pisa. "Wij hebben voor de pandemie uitbrak een flinke buffer opgebouwd", vertelt Dölle. Toch pleit ze voor structurele ondersteuning vanuit het Rijk. "Ik denk dat de rol van inloophuizen in de samenleving enorm onderschat worden. Goede mentale zorg kan een cruciale rol spelen of mensen erbovenop komen. Dat scheelt geld voor werkgevers, die mensen weer eerder op hun werk terugkrijgen. Maar ook voor de overheid zelf, omdat er minder uitkeringen nodig zijn." 75 duizend euro Van der Werff hoopt uiteindelijk 75 duizend euro op te halen. Morgen gaat haar tocht verder. Dan fietst ze van Hoorn via Purmerend naar Amsterdam. Haar tocht eindigt op 5 juli in Zwolle, waar hij vorige week begon.