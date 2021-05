Fulltime naar school: "Twee keer per week testen? Ik doe het, maar heb er geen zin in"

De meeste middelbare scholen zijn vandaag weer volledig open. Dat heeft wat consequenties, merken schoolleiders en docenten. De ene helft van de klas kent de andere niet en coronaproof is het natuurlijk niet helemaal. De Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Zuidoost promoot de zelftest, die leerlingen twee keer per week gratis kunnen krijgen. Andere scholen geloven er niet in.

OSB-directeur Maryse Knook is blij dat alle leerlingen weer fulltime terugkomen. Maar het is ook een hele klus om de huidige structuur weer om te gooien. "Als een klas elkaar niet kent moet je als docent de groep opnieuw vormen en goed nadenken hoe je de groepsopdrachten met twee keer zoveel leerlingen doet. Daar komt veel bij kijken."

Veel leerlingen van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) zijn wel blij dat ze weer fulltime naar school mogen. "De helft van je vrienden zat de andere dag op school, dus die zie je dan niet", zegt een van de scholieren in de kantine. "En de lesstof krijg je beter binnen als je in de klas zit." Een andere leerling vond de halvering van de lessen op school juist wel fijn: "Dan heb je die andere dag om je huiswerk te maken."

"Of de leerlingen een zelftest doen, weet je niet. We mogen het niet begeleiden en ook niet controleren"

Niet alle scholen moedigen dit aan, maar directeur Maryse Knook ziet kansen. "Docenten promoten de zelftesten in de mentorles en bespreken het met de leerlingen. Maar of ze het ook gaan doen, weet je natuurlijk niet. Wij mogen het niet controleren en het testen niet begeleiden."

Ook de veiligheid is een issue. Met volle klassen vervalt de anderhalve meter regel tussen leerlingen. Wel moeten ze afstand houden tot de docent. Om besmettingen te voorkomen, kan een leerling twee keer per week een zelftest doen.

De leerlingen denken er nogal verschillend over de zelftesten. "Ik laat me liever professioneel testen, dan weet ik zeker of de uitslag goed is", vindt een leerling. Een ander doet het sowieso niet: "Ik vind het mijn eigen verantwoordelijkheid en ik hou gewoon afstand."

Maar er zijn ook veel voorstanders: "Ik ga het doen. Ik moet van mijn mentor. En ook mijn moeder", zegt een jongen. Ze heeft me er net al over gebeld." Een andere scholier die eerst zegt er geen zin in te hebben, vermant zich als hij hoort dat je er wel besmettingen bij anderen mee kunt voorkomen: "Oké, ik doe het, maar ik vind het niet fijn."

De helft is tegen fulltime school

Uit een peiling van vakbond CNV Onderwijs blijkt dat de helft van hun 1380 leden, niet voor het volledig openstellen van scholen is. Ze voelen zich niet veilig en vrezen ook voor uitval van docenten die besmet raken. Knook: "Slechts een deel van onze docenten is gevaccineerd, dus het is heel spannend.'