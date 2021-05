Ludieke actie tegen sluiting corona opvang dak- en thuislozen: "Hotel Buitenlucht"

Vanaf morgen stopt de speciale corona-opvang voor dak- en thuislozen. Daklozenvakbond Straatalliantie is het er niet mee eens en organiseerde daarom een ludieke actie in het Vondelpark.

Met de actie wil Straatalliantie mensen laten ervaren hoe het is om dakloos te zijn. "Je moet eten regelen, een slaapplek, geld en een veilige plek om te verblijven. Het is een fulltime baan om dakloos te zijn zonder dat je thuis kan werken." legt Lahey uit. "Mensen komen dan niet meer uit hun situatie omdat ze daar de tijd en energie niet meer voor hebben."

Zo openende de daklozenvakbond voor een uurtje Hotel Buitenlucht. Een hotel waarbij voorbijgangers 'een kamer' onder de brug, op een bankje of in de bosjes krijgen toegewezen.

Voor veel thuis- en daklozen blijft reguliere opvang mogelijk. Maar voornamelijk de groep die niet rechthebbend wordt geacht komt nu op straat terecht. "Dat gaat dan over bijvoorbeeld Oost-Europeanen die hier al heel lang in Nederland verblijven en hebben gewerkt. Maar zij hebben nu geen recht meer op opvang."

"Er komen nu 200 tot 300 mensen weer op straat bovenop de mensen die al op straat slapen." vult Willemijn de Nooijer, ook werkzaam bij Straatalliantie, aan. "Dus het is verschrikkelijk."

Besef

In Den Haag wordt er geprotesteerd en ook Rotterdam en Utrecht trekken aan de bel. Het geeft Lahey goede moed. "Gelukkig groeit het besef dat mensen, als ze dakloos zijn, ze vooral in de eerste periode ondersteuning nodig hebben", zegt Lahey hoopvol. "Dan wordt de kans veel groter dat mensen echt worden geholpen en niet weer terugvallen in dakloosheid. Als je in het begin goed investeert dan betaalt het zich ook uiteindelijk uit voor de maatschappij."