Badmintonster Selena Piek fris in haar hoofd naar de Spelen

Al vele jaren behoort Selena Piek tot de top van het badminton in ons land. De oud-inwoonster van Weesp heeft na een zware periode weer de lach op haar gezicht en bereidt zich nu voor op de Olympische Spelen van deze zomer. "Ze gaat over de lijken."

"Ik kijk altijd wel heel boos en gefocust", vertelt Selena Piek voor de camera van NH Sport. "Van de andere kant vind ik dat ook wel mooi. Je mag best wel laten zien als je baalt."

Burn-out

Bij de vorige Olympische Spelen in 2016 eindigde Piek als vijfde bij de vrouwendubbel en ze strandde in de kwartfinale bij het gemengd dubbel. Daarna kwam ze mede door blessures en het wegvallen van sponsorinkomsten in een burn-out terecht. "Het was een hele onzekere en donkere periode, maar dat ik dit heb overwonnen laat zien dat ik heel erg gegroeid ben. Daar ben ik trots op."

Bekijk de video voor het hele portret van Selena Piek.