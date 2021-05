Scheringa Museum wordt getransformeerd tot wooncomplex met 121 appartementen

Na ruim tien jaar leegstand krijgt het Scheringa Museum in Opmeer een nieuwe bestemming. In het gebouw komen 121 appartementen, waarvan een aanzienlijk deel uitsluitend beschikbaar is voor jongeren en mensen die zorg nodig hebben. Vastgoedorganisatie SVE Group gaat komende maand met buurtbewoners in gesprek over de plannen.

Met de herontwikkeling zegt SVE Group te willen inspelen op de grote vraag naar betaalbare woningen voor jongeren en senioren. Er liggen plannen om in het pand - dat zo'n 10.000 vierkante meter oppervlakte heeft - 56 huurwoningen te maken voor jongeren en alleenstaanden, 22 koopappartementen en 43 appartementen voor mensen die zorg nodig hebben. "Wij gaan hierover met omwonenden in gesprek", meldt SVE Group. Op zaterdag 19 juni is voor de buurt een fysieke informatiebijeenkomst in het pand. Omwonenden ontvangen hier een uitnodiging van. Voor andere geïnteresseerden wil SVE Group later een openstelling organiseren. SVE Group laat weten dat de gemeente onder voorwaarden heeft ingestemd de plannen. "De volgende stap is het indienen van de vergunningaanvraag die de gemeente gaat behandelen." Twaalf jaar leeg De bouw van het museum van Dirk Scheringa kwam in 2009 stil te liggen vanwege het faillissement van de DSB Bank. Een Obdamse vastgoedondernemer kocht het gebouw in 2015 van de curatoren voor bijna een miljoen euro. Makelaar Geert Klaver werd in 2017 aangesteld om het pand te verkopen. In april vorig jaar werd bekend dat vastgoedorganisatie SVE Group het pand had gekocht. Destijds liet SVE Group al weten het complex te willen ombouwen tot een combinatie van wonen en zorg. NH Nieuws maakte vorig jaar onderstaande reportage over de verkoop van het Scheringa Museum:

