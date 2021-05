Forse voorwaardelijke boete voor eigenaar Huizer woning waar wietplantage stond

De wietplantage werd afgelopen week ontdekt toen opgemerkt werd dat er illegaal stroom werd afgetapt. De politie ontdekte op zolder vervolgens acht 'moederplanten', 53 andere wietplanten en nog eens 202 stekjes van wietplanten. De wietplantage was klaar voor de oogst en zou ook al tien oogsten hebben opgeleverd.

Na de vondst van de plantage werd een 46-jarige Huizer opgepakt. Naast een eventuele straf van de rechter, hangt hem nu ook een flinke boete namens de gemeente boven het hoofd. Als er binnen drie jaar weer een hennepplantage of een andere drugsgerelateerde overtreding in het huis wordt ontdekt, moet de eigenaar een boete van 25.000 euro betalen. Daarnaast wordt het huis dan drie maanden afgesloten.

Herhaling voorkomen

De burgemeester van Huizen neemt deze maatregel om te voorkomen dat er meer hennep wordt geteeld en verhandeld en de eigenaar van de plantage opnieuw in de fout gaat.

De last onder dwangsom moet niet alleen deze Huizer, maar ook andere inwoners afschrikken. "Ik wil dat criminele activiteiten in Huizen stoppen. Kans op herhaling en financieel voordeel daarvan is voor mij geen optie. Het is daarom dat ik nu ingrijp met dit voornemen voor een last onder dwangsom. Het algemeen belang vanuit openbare orde en veiligheid staat voorop", aldus burgemeester Meijer.