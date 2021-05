Handballers Volendam nemen afscheid van clubman Diego Jacobs

Voor Aalsmeer was de wedstrijd tegen de Volendammers een generale repetitie. Zaterdag begint de strijd om het landskampioenschap. In een best-of-three serie neemt de ploeg van Bert Bouwer het op tegen Lions. "Je merkt gewoon dat iedereen bezig is met de wedstrijd van zaterdag", sprak trainer Bouwer na afloop van de wedstrijd tegen Volendam.

Zaterdag is de eerste wedstrijd in Sittard. Die begint om 16.30 uur. Zaterdag 12 juni is dan de return in Aalsmeer. Mocht er een derde wedstrijd nodig zijn dan staat die gepland op zaterdag 19 juni in Limburg.