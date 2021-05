'Rico de Chileen' krijgt 11 jaar cel jaar voor leiden moordorganisatie

De rechtbank sprak Richard R. vrij van deelname aan een bende gericht op cocaïnehandel en wapenbezit en kwam daarom tot een lagere straf. Ook de lange duur van het proces woog de rechtbank mee. Voor het leiden van een moordbende krijgt 'Rico de Chileen' 8 jaar, voor het witwaste krijgt de Chileense Amsterdammer 4 jaar.

'Ontluisterend'

De rechtbank stelt vast dat Richard R. jarenlang een van de leiders was van een goed georganiseerde criminele moordorganisatie. Uit versleutelde berichten blijkt dat werd besproken wie beoogde doelwitten waren en hoe die personen het beste uitgeschakeld konden worden. De rechtbank noemt de onderlinge berichten 'ontluisterend'. "De berichten geven een ontluisterend en weerzinwekkend beeld van de manier waarop de man en zijn organisatie over leven en dood dachten te kunnen beschikken met als kennelijk motief geld of wraak", aldus de rechtbank.

Luxe leven

De rechtbank ziet volop bewijs voor het witwassen van exclusieve auto’s, een woning in Spanje en contante geldbedragen van in totaal bijna 12 miljoen euro. "Hij leidde een luxe leven in verschillende landen met geld dat van misdrijf afkomstig was. De rechtbank benadrukt hoe ontwrichtend het gedrag en handelen van de man en zijn organisatie is voor de samenleving", zegt de rechtbank

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Richard R. een lange gevangenisstraf krijgt. Hij zat al een keer een lange gevangenisstraf uit in Duitsland voor drugshandel. In 2017 wordt hij op verzoek van Nederland in Chili opgepakt en uitgeleverd. Sindsdien zit hij in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.