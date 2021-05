Deze zomer geen Olympisch heldenonthaal op Schiphol

De Nederlandse sporters die deze zomer deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio, krijgen geen heldenonthaal op Schiphol. Bij voorgaande Spelen werd flink uitgepakt met een speciale oranje Boeing van KLM, begeleiding van twee F-16's van de luchtmacht en veel pers op Schiphol. Vanwege de coronamaatregelen worden alle atleten 48 uur na hun laatste wedstrijd op een vliegtuig naar Nederland gezet.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

KLM is dit jaar opnieuw de officiële vervoerder van Nederlandse sporters die deelnemen aan de Olympische en Paralympische Spelen. Voor de Spelen van 2016 had KLM een van haar Boeing 777-300's deel oranje gespoten. Met dat vliegtuig werden onder meer alle medaillewinnaars vanuit Rio de Janeiro terug naar Schiphol gevlogen. De Boeing werd in het Nederlandse luchtruim onderschept en tot aan de landingsbaan begeleid door twee F16's.

Ook de Paralympische sporters kregen toen een vergelijkbaar onthaal, met als enige verschil dat er bij hen geen pers bij de aankomst mocht zijn. Niet iedere paralympische deelnemer kon zelfstandig het vliegtuig verlaten en werd er voor gekozen geen camera's toe te laten.

Stuk

Bij de Winterspelen van 2018 was het oranje vliegtuig stuk en werd TeamNL met een gewone blauwe Boeing opgehaald. Dit jaar moeten de sporters het doen met reguliere lijnvluchten van KLM. Volgens een woordvoerder van NOC-NSF is het de bedoeling dat alle deelnemers 48 uur na hun laatste wedstrijd uit Tokio zijn vertrokken.