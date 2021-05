Oranjekoorts slaat toe in traditioneel oranjegekleurde Beukenkampstraat

Over twee weken is het zover, dan begint het EK voetbal. In de Beukenkampstraat in Den Helder is de Oranjekoorts al toegeslagen. Daar is de hele straat door de bewoners oranje versierd. Onze mediapartner Regio Noordkop nam er gisteren een kijkje.

De hele dag zijn de bewoners van de Beukenkampstraat in de weer geweest met ballonnen en vlaggetjes. Geen huis is overgeslagen. De sfeer zit er al goed in. Deze straat in de Helderse Visbuurt is een trouw oranjefan: geen kampioenschap wordt overgeslagen.

Toch zullen ze straks niet massaal de wedstrijden kijken, zegt een bewoonster. "We zitten allemaal gewoon thuis. Maar als er dan een doelpunt is, vliegen we met z'n allen naar buiten - dat hebben we afgesproken - en dan juichen en dan zo snel mogelijk weer naar binnen."

Bekijk hieronder de reportage van Regio Noordkop: