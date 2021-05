Goois Natuurreservaat wil af van 'olifantenpaadjes': meer ruimte voor dieren

Dat het afgelopen jaar onder andere door het coronavirus drukker dan ooit was in de Gooise natuur heeft er voor gezorgd dat er op verschillende plekken 'olifantenpaadjes' zijn ontstaan. Het Goois Natuurreservaat wil er van af, omdat ze ten koste gaan van ruimte voor wilde dieren.

De natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat hebben het afgelopen jaar steeds meer van zulke afsteekroutes gekregen. De beheerders van de Gooise natuur wijten dat dus aan de gevolgen van de coronacrisis: mensen trokken er toen veel gesloten was, steeds meer op uit in de natuur. Het was afgelopen jaar daarom enorm druk.

De olifantenpaadjes zijn ontstaan door mensen die een stukje van de weg af wilden snijden en door het gras zijn gelopen. Doordat vervolgens steeds meer mensen dat doen, ontstaan onofficiële paadjes. Het Goois Natuurreservaat heeft liever niet dat mensen op andere plekken dan de paden lopen om de natuur te beschermen.

Paadjes worden afgezet

De paadjes worden nu afgesloten voor voetgangers met boomstammen en ander natuurlijk materiaal. Dat moet er voor zorgen dat wilde dieren weer alle ruimte krijgen. Het Goois Natuurreservaat roept dan ook op de olifantenpaadjes te mijden en netjes op het fiets- of wandelpad te blijven lopen.

Toch blijken niet alle bezoekers van de natuur te begrijpen dat ze niet meer over die paadjes mogen lopen: de paadjes worden door bezoekers soms toch weer opengemaakt. "Dat is uiteraard niet de bedoeling. Ook de dieren hebben rust en ruimte nodig en met 108 kilometer aan wandelpaden en 83 kilometer aan fietspaden in het Goois Natuurreservaat is er wandelgelegenheid genoeg", aldus het Goois Natuurreservaat.