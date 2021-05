Schietpartij in Vondelpark gefilmd: "Wollah, hij is gepopt"

Een agent heeft afgelopen vrijdagavond een man in zijn been geschoten in het Vondelpark. Hij was gewapend en luisterde niet naar de politie. Op een TikTok-video is te zien hoe de agent een rennende man in zijn been schiet.

Waarschuwingsschot

Volgens een politiewoordvoerder waren er meerdere meldingen binnengekomen over een man die met een vuurwapen in het park liep.Toen agenten hem zagen, hebben ze volgens de woordvoerder gewaarschuwd en daarna een waarschuwingsschot gelost. Omdat hij die waarschuwingen en het schot negeerde, is er daarna gericht geschoten."De politie rende achter deze persoon aan en zei: 'Halt of ik schiet' waarna drie kogels volgden", laat iemand weten die het vanaf een afstand zag gebeuren.

De 23-jarige Amsterdammer is buiten levensgevaar en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In zijn buurt is een vuurwapen gevonden.