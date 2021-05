Jongeren onthutst over negatieve berichtgeving van gemeente over illegaal feest

Afgelopen zaterdag was er een illegaal feestje ontstaan op de parkeerplaats bij ’t Kerkhuys in Spanbroek. Daarbij waren ongeveer 100 jongeren aanwezig. Op de website van gemeente Opmeer is te lezen dat de feestgangers over grafzerken op het kerkhof liepen, er vernielingen zijn aangebracht en er ontzettend veel troep is achtergelaten. Burgemeester Wim Groeneweg veroordeelt het feestje. “Ik ben verbijsterd dat jongeren over de graven lopen en vind het respectloos en verdrietig voor de nabestaanden. Ik begrijp dat de jongeren graag een feestje willen vieren, maar dit gedrag kunnen we niet tolereren.”



Ook zou de organisator van het feest zondagochtend ‘van zijn bed gelicht zijn door de politie en een stevige bekeuring verwachten’. Maar Daan Blanken, die als aanspreekpunt voor de politie optrad zaterdag, weet van niets. “Ik stond om 11.00 uur bij de kerk om alles weer schoon te maken. Mijn maat is ook niet van zijn bed gelicht.”

Verbaasd

Daan is erg verbaasd door alle commotie. “Ik zou het echt niet weten hoe dit komt. Als je de reacties ziet op het bericht van de gemeente. Iedereen op het dorp staat versteld.” Volgens Daan was er op de avond zelf dan ook niets aan de hand. “Ons contact met de politie was goed. Ze wilden dat we ons verspreidden over het dorp. Maar bij elkaar blijven vond ik beter, want dan konden we de boel beter in de gaten houden. Toen gingen ze naar burgemeester om te overleggen en zeiden ze: ‘het is goed, maar dan wel hele plein gebruiken om afstand te kunnen houden. Daarna kwamen ze pas terug toen we al aan het opruimen waren.”



Ook een bezoeker van het feest laat aan NH Nieuws weten dat er helemaal geen gekke dingen gebeurd zijn: “Het is eigenlijk heel netjes gegaan in samenspraak met de politie. Wij zijn netjes met de politie geweest en andersom ook. We hebben gewoon goed geluisterd.”