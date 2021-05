Samenwerken met Haarlem valt voor Zandvoort veel duurder uit

Die conclusie zal zwaar vallen in Zandvoort. Het prijskaartje van de ambtelijke samenwerking was al een heet hangijzer in de dorpspolitiek, net zoals de Haarlemse dienstverlening dat is in de rest van het dorp. De VVD trok onlangs haar wethouder terug uit het college. De oplopende kosten van de samenwerking was daar één van de redenen voor.

Ook onafhankelijke onderzoekers valt het op dat de samenwerking niet vlotjes verloopt. Bureau Berenschot concludeert in een rapport dat Zandvoort eigenlijk te veel ambtelijke capaciteit wil gebruiken en daar te weinig voor wil betalen, terwijl Haarlem vindt dat ze te veel moet doen voor te weinig geld.

Gesteggel

De adviescommissie moest aan het werk worden gezet omdat het de twee colleges niet lukte om de financiële knelpunten rondom de samenwerking onderling op te lossen. Eigenlijk is er al sinds het begin van de ambtelijke samenwerking in 2018 gesteggel geweest over de financiële kant van de zaak.

Beide colleges van burgemeester en wethouders van Haarlem en Zandvoort stellen voor aan de gemeenteraden van Haarlem en Zandvoort om deze nieuwe financiële adviezen over te nemen en vervolgens de draad op te pakken.

Evaluatie

Dit kan volgend jaar veranderen wanneer er een eerste evaluatie plaatsheeft van de ambtelijke samenwerking waarbij Zandvoort betaalt voor het gebruik van Haarlemse ambtenaren. Dan kunnen er andere afspraken worden gemaakt.