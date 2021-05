'Haarlem wil beleggers verbieden huizen te kopen'

De steden hopen met het verbod de krapte en de hoge prijzen op de woningmarkt tegengaan. Complete wijken kunnen worden aangewezen, waarna beleggers geen goedkope woningen meer mogen opkopen voor de verhuur. Zij zouden op die manier starters van de woningmarkt verdrijven.

De Haarlemse woningmarkt is al lange tijd overspannen. Door de hoge prijzen en het woningtekort kunnen starters of mensen met een lager inkomen maar moeilijk een koophuis vinden. Vorige week werd dat nog pijnlijk duidelijk: een krot in de Bakkerstraat stond voor 95.000 euro te koop en die prijs werd na een renovatie verviervoudigd.

'Zo snel mogelijk invoeren'

De Haarlemse PvdA-fractie reageert verheugd op de plannen. De coalitiepartij wil dat de opkoopbescherming 'zo snel mogelijk' wordt ingevoerd. Donderdag zal de fractie hierover vragen stellen aan de wethouder.