Dertig jongeren 'betrapt' na voordringen coronaprik, GGD gaat streng controleren

Zeker dertig Gooise jongeren hebben afgelopen week in Naarden met succes weten voor te dringen voor een coronavaccinatie. Dat bevestigt de Gooise GGD. De komende weken wordt er strenger gecontroleerd of mensen die een afspraak hebben voor hun coronaprik wel echt al aan de beurt zijn.

"We gaan uit van het goede van de mens, maar we zijn hier absoluut niet blij mee"

Hoewel de medewerkers op de vaccinatielocatie wel argwaan kregen toen er zo opvallend veel mensen hun brief waren 'vergeten', hebben de bewuste jongeren wel hun vaccin gekregen. "We hebben het door de vingers gezien, omdat we uitgaan van het goede van de mens. Maar blij zijn we er absoluut niet mee", zegt GGD-woordvoerder Jakolien Schreijenberg. "Dat bepaalde mensen met een medisch risico hebben voorrang op een prik is natuurlijk niet voor niets. Die mensen hebben het ook echt snel nodig. De voordringers nemen alleen maar een plekje van een ander in."

De GGD neemt de voordringers serieus en heeft besloten om meteen strenger te gaan controleren of de mensen die zich melden voor hun prik wel echt aan de beurt zijn. "Daar geen we nu echt op letten. Als je geen brief hebt, krijg je de prik niet."

Vaccineren gaat snel

De Gooise GGD wijst erop dat het vaccineren overigens heel snel gaat nu. Dus ook jongeren hoeven niet heel lang meer te wachten. "We zetten deze week weer 26.000 mensen, volgende week zijn dat er nog meer. Het gaat echt heel snel nu, omdat we op volle kracht aan het prikken zijn. We vaccineren nu mensen met een geboortejaar vanaf 1978 en elke dag komen daar wel een paar jaartallen bij", volgens Schreijenberg. De piek van het aantal vaccinaties per week ligt in 't Gooi ergens de komende vier weken.

Al met al hebben nu bijna 112.000 mensen in 't Gooi een coronavaccinatie gekregen, waarvan ongeveer een derde ook al de tweede prik heeft gekregen.