Tekort aan vrijwillige bestuursleden dreigt bij heropening van Hyperion

Stichting Hyperion, dat bijeenkomsten organiseert in het Witte Kerkje in Benningbroek, is op zoek naar vrijwilligers. Het bestuur is door het vertrek van een paar leden te klein om alle taken op zich te nemen. Na een noodgedwongen sluiting van anderhalf jaar gaat Hyperion na de zomer weer van start met het organiseren van bijeenkomsten. De stichting hoopt tegen die tijd in ieder geval twee extra vrijwilligers te verwelkomen, zodat het weer een vijfkoppig bestuur vormt.

Hyperion organiseert in de protestantse kerk van Benningbroek ontmoetingen over allerlei onderwerpen op het gebied van kunst, cultuur en samenleving. Het bestuur kwam afgelopen week bijeen om het programma voor het nieuwe seizoen te bespreken. In deze vergadering gaven twee leden aan te willen stoppen met hun functie.

Dat betekent dat het bestuur niet groot genoeg is om bijeenkomsten te organiseren. "Op dit moment bestaat het bestuur van de stichting uit een voorzitter en twee leden", legt bestuurslid Cees Bakker uit. "We zijn niet specifiek op zoek naar een penningmeester of een secretaris, maar willen vooral mensen in het bestuur krijgen die enthousiast zijn om bepaalde onderwerpen aan te dragen en te zorgen dat deze behandeld worden tijdens een van onze ontmoetingsavonden."

Het kost behoorlijk wat tijd om de onderwerpen uit te zoeken en gastsprekers of andere mensen met verstand van het onderwerp te zoeken en te benaderen om te komen spreken, aldus Bakker. "We streven ernaar om straks een bestuur van ongeveer vijf mensen te hebben, die ieder zijn eigen taak krijgt."

Vrij om te praten

Stichting Hyperion viert volgend jaar haar tienjarig jubileum en organiseert jaarlijks meerdere ontmoetingsavonden met thema's waarin mensen niet alleen kunnen luisteren, maar ook mee kunnen praten. Bakker vertelt dat vooral na afloop van de avonden de meeste gesprekken plaatsvinden tussen voor- en tegenstanders van de onderwerpen.

Hoeveel geïnteresseerden er komen is per thema verschillend, maar Bakker zegt dat er op een drukke avond ongeveer honderd mensen in de protestantse kerk van Benningbroek aanwezig zijn.

"We hebben dan altijd een behoorlijke wisselwerking tussen de spreker en de zaal. Iedereen is vrij om vragen te stellen en de discussie aan te gaan", legt Bakker uit. "Dit verloopt vaak op een goede manier. En de afloop waarin iedereen met elkaar verder kan spreken vinden wij zelf het leukste aan het organiseren van de ontmoetingsavonden en is een van onze sterkste punten. Iedereen moet het gevoel hebben dat zij zich vrij kunnen uitspreken."

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden op de website van Hyperion.