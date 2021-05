Rechtbank doet uitspraak in zaak 'Rico de Chileen'

De rechter doet vandaag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol uitspraak in de strafzaak tegen de 47-jarige Richard R., beter bekend als Rico de Chileen. Hij zou een grote jongen zijn in de Amsterdamse onderwereld en staat terecht voor het leiding geven aan een criminele organisatie en het witwassen van crimineel geld.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van het leiden van een bende die liquidaties pleegde, op grote schaal in cocaïne handelde en misdaadgeld witwaste. In het dossier tegen Rico de Chileen heeft justitie vooral bewijs verzameld aan de hand van een grote hoeveelheid ontsleutelde cryptoberichten tussen hem en onder anderen Ridouan Taghi, waarin volop over liquidaties zou zijn gecommuniceerd. Volgens zijn advocaat Leon van Kleef stelt het allemaal niet veel voor.

Geweldstak

Volgens justitie werkte Richard R. onder meer nauw samen met Taghi en Naoufal ‘Noffel’. Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo. ‘Noffel’ is inmiddels tot levenslang veroordeeld voor het aansturen van een liquidatie in Almere. Gezamenlijk zouden zij hebben bepaald wie welke liquidatie voor zijn rekening zou nemen.

Verder leidde Rico de Chileen volgens het OM een zeer luxe leven waarbij hij gebruik maakte van dure appartementen en zeer dure hotels in Spanje, Zuid-Amerika en Dubai. Hij zou veel geld uitgeven aan luxe auto's, dure horloges en designerkleding. Hij zou al jaren actief zijn in de drugshandel.

Gevangenisstraf in Duitsland

Richard R. zat al een keer een lange gevangenisstraf uit in Duitsland voor drugshandel. In 2017 wordt hij op verzoek van Nederland in Chili opgepakt en uitgeleverd. Sindsdien zit hij in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.