Zon schijnt weer voor fotograaf na diefstal: "Mensen hebben hart laten spreken"

De wereld van Ruben Timman ziet er weer een stuk beter uit, nadat anderhalve maand geleden een complete expositie van zijn Museum of Humanity werd gestolen. Een crowdfundactie leverde genoeg geld op om alsnog te exposeren in Duitsland. Daarnaast worden komende maand zijn werken op beeldschermen in de stations en in de treinen van de NS getoond. "Dit had ik nooit durven dromen", zegt hij glunderend.

De stemming bij Timman anderhalve maand geleden? "Mineur! Ik was verdrietig en in de war." De fotograaf heeft al jaren een vaste stijl: de mensen die hij portretteert zet hij voor een zwart doek en recht voor de camera. De werken hangen in het museum op het Hembrugterrein in Zaandam, maar hij had ook een reizende expositie. In de voorbereidingen voor een expositie in het Duitse Ahlen was vast een aanhanger klaargezet met daarin 35 grote portretten. Groot was de ontzetting toen die werd gestolen: Timman bleef achter met een schadepost van zo'n 15.000 euro. Tekst loopt door onder de video.

Hoe verdrietig hij ook was, de fotograaf toonde zich opmerkelijk vergevingsgezind naar de daders. Hij bood ze zelfs aan om ze te portretteren en op te hangen in het museum, als ze de werken terug kwamen brengen. "Dat is hoe ik naar mensen kijk: ik zie schoonheid en waardigheid, wat je ook gedaan hebt in het leven", sprak hij.

Quote "Iets naars kan iets heel moois worden" oprichter museum of humanity ruben timman

De werken zijn nog niet terecht. Maar er zijn dus wel mooie dingen uitgekomen. "Door de reportage van NH Nieuws is het half Nederland opgemerkt", lacht Timman. "We komen nu in de treinen en de stations van de NS op beeldschermen met een soort online expositie. Dat is allemaal in gang gezet door deze nare gebeurtenis. Iets naars kan iets heel moois worden." Hij vervolgt: "Mensen hebben hun hart laten spreken en ons gesteund. Mensen zijn doeken gaan maken die voor de werken kunnen hangen, want die waren ook gestolen. Het is hartverwarmend." De expositie in het Duitse Ahlen gaat dus alsnog door op 3 juli. Voor die tijd heeft het museum een andere actie: mensen die dat willen, kunnen zich van 25 tot en met 27 juni laten portretteren. Het resultaat komt op de buitenmuren van het museum. Aanmelden kan via deze link.

