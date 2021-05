Eindelijk volle terrassen in Zandvoort: "Al veel mensen moeten weigeren"

In Zandvoort-Zuid moest je écht reserveren voor je terrasplekje vandaag. "We worden al de hele week gebeld", aldus Beau van Haren, manager van een van de strandtenten daar. De afgelopen maanden waren moeilijk voor de strandtenthouders, die juist op weekenddagen hoopten op mooi weer. Bekijk de reportage.

Een groot deel van de paviljoens in Zandvoort en Bloemendaal mocht tijdens de wintermaanden op het strand blijven staan om opbouw- en afbreekkosten te besparen. NH Nieuws was in februari ook al langs.

"Wij zijn deze winter vooral met een creatief proces bezig geweest, dat was dan wel weer een leuk aspect", vertelde Farah Khan van Woodstock in Bloemendaal destijds. "We maken een heel nieuw decor binnen en daarbij recyclen we vooral de materialen die we al hadden. Dat scheelt ook weer kosten."

En ook Beau van de strandtent in Zandvoort-Zuid was toen al druk bezig met de buitenbar, waarover hij in de reportage vertelt. "We hebben alles geverfd, in de lak gezet, de bar is vernieuwd. En we hebben natuurlijk keihard getimmerd aan een nieuwe buitenbar."

Hij beloofde toen al, dat als ze weer open mogen: "We echt gaan rammen. We zijn blij dat we onze vaste gasten weer kunnen ontvangen."