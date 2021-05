Honderd feestgangers lopen over grafstenen: politie beëindigt illegaal feest in Opmeer

De politie heeft gisteravond een illegaal feest beëindigt bij 't Kerkhuys en de ijsbaan in Opmeer. Het ging in totaal om ongeveer honderd feestgangers. Zij liepen over grafstenen heen, brachten vernielingen aan en lieten veel troep achter. Volgens de politie zijn er geen boetes uitgedeeld.

De burgemeester Wim Groeneweg vindt het 'verbijsterend' dat jongeren over de grafstenen lopen. "Het is respectloos en verdrietig voor de nabestaanden."

Het feestje zou zijn aangekondigd via sociale media. Rond 23.00 uur kreeg de politie meerdere meldingen van buurtbewoners die last hadden van feestende menigte. Daartoe trad de politie direct op en beëindigde het feest.

