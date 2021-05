Politie onderzoekt mogelijke schietpartij in Den Helder, hulzen gevonden

De politie is vanmorgen vroeg uitgerukt naar de Kamperfoeliestraat in Den Helder vanwege de melding van een mogelijke schietpartij. In de straat zijn twee kogelhulzen aangetroffen.

Het is nog onduidelijk of er vannacht of vanmorgen vroeg ook daadwerkelijk geschoten is.

Een groot gedeelte van de Kamperfoeliestraat, Jasmijnstraat en tankstation aan de Jan Verfailleweg zijn afgesloten met linten voor politie-onderzoek.