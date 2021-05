Drie aanhoudingen na het horen van schoten in Den Helder

In de Kamperfoeliestraat in Den Helder is vanmorgen vroeg melding gedaan van een schietpartij. De politie heeft in de straat een vuurwapen gevonden. Er is niemand gewond geraakt. Drie mannen zijn aangehouden.

Rond 04.30 uur kwamen bij de politie verschillende meldingen binnen van knallen in de omgeving van de Kamperfoeliestraat. Op straat vond de politie een vuurwapen en een man die zich had verstopt in een tuin. Deze man en nog twee anderen zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de mogelijke schietpartij.

De verdachten zijn twee mannen uit Den Helder van 29 en 33 jaar en een 29-jarige man zonder bekend woonadres.

De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord van de mogelijk schoten. Ook is de recherche op zoek naar bewoners die mogelijk schade hebben opgelopen door de inslag van de schietpartij.