OMT-lid De Jong: ''Festivals als Lowlands zijn mogelijk, maar we moeten niet overmoedig raken''

Nederland kan zich écht gaan opmaken voor een zomer vol evenementen. OMT-lid en viroloog bij het Amsterdam UMC Menno de Jong is voorzichtig positief over het plan van het kabinet om vanaf eind juni al festivals mogelijk te maken. '''Festivals als Lowlands zijn mogelijk, maar we moeten niet overmoedig raken.'' Dat zegt De Jong in een nieuwe Corona Q&A.

Het aantal besmettingen in Nederland, maar ook in Amsterdam, daalt de laatste weken hard. Ook de ziekenhuizen zien steeds minder nieuwe coronapatiënten ''Ik ben hartstikke blij met de cijfers. Ook het aantal vaccinaties neemt ontzettend hard toe. Dat heeft ook bijgedragen aan de daling. De situatie is een stuk rooskleuriger in vergelijking met de vorige keer dat ik hier was. Het weer werkt ook mee'', zegt De Jong.

Dat de andere versoepelingen naar voren worden gehaald en volgende week al ingaan, begrijpt OMT-lid De Jong. ''Die vier dagen eerder versoepelen maakt niet uit. Dat is prima, ook als je naar de cijfers kijkt. Die gaan wel door dalen. Ik ben blij dat er versoepeld is nadat toen we flink over de piek waren. Dat is verstandig. Het is ook goed dat er twee tot drie weken zit tussen elke stap van versoepelen. Tot nu toe gaat het gewoon heel goed. Ik ben reuzeblij.''

Hij vervolgt: ''Ik reed naar deze studio toe en zag mensen op het terras zitten. Dat doet heel goed. Er komt weer leven en dat wordt mogelijk gemaakt door de betere cijfers. We moeten nog wel iets lager. Er zijn nog steeds 900 bedden met coronapatiënten en de helft van de patiënten op de ic heeft corona. Deze trend gaat zich voortzetten, waardoor er meer versoepelingen mogelijk gaan zijn."

Vaccinatiebereidheid

Wel zijn er zorgen over de vaccinatiegraad onder bepaalde groepen in de samenleving. Zo is de vaccinatiebereidheid onder Amsterdammers met een migratie-achtergrond nog laag. ''Dit gaat over Amsterdam, maar het speelt in meerdere delen van Nederland. De biblebelt bijvoorbeeld, zoals Urk. Dat kan leiden tot lokale uitbraken. Dat is denk ik wel te handelen. Maar in een stad als Amsterdam heeft het misschien wel meer impact omdat het allemaal kan gaan mengen.''

De Jong vindt alleen ook dat we over onze landsgrenzen moeten kijken. ''We hebben te maken met een pandemie. Er zijn gebieden in de wereld waar men wel zou willen vaccineren, maar waar geen vaccins voor handen zijn. Daar moeten wel heel veel aandacht aan hebben, willen we de pandemie echt achter ons laten.''

Festivals

Over het doorgaan van festivals vanaf eind juni is De Jong ook voorzichtig positief. ''Het wordt heel erg afhankelijk van de cijfers op dat moment. Een beetje ijs en weder dienende. Een festival als Lowlands, daar zou ik dolgraag naar toegaan. Ik ben ook blij dat het misschien mogelijk wordt. We moeten alleen niet overmoedig raken. In Engeland gooien andere varianten van het virus roet in het eten.''