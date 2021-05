Aalsmeer verslaat Volendam in Noord-Hollands handbal onderonsje

De handballers van Aalsmeer hebben zaterdagavond ook hun laatste wedstrijd in de HandbalNL League winnend afgesloten. Provinciegenoot Volendam werd in de eigen Sporthal Opperdam met 20-23 verslagen.

Eerder deze maand verloor Volendam nog kansloos met 38-20 van Aalsmeer en dus had de ploeg van Mark Ortega wat recht te zetten. Volendam begon erg sterk aan de wedstrijd en nam al vroeg een 5-2 voorsprong. Naarmate het duel vorderde kwam Aalsmeer echter steeds beter in de wedstrijd. Bij de rust hadden de gasten de achterstand omgebogen: 9-10.

Focus op het landskampioenschap

Na de onderbreking gaven beide ploegen weinig weg, maar Aalsmeer bleek net iets scherper in de afronding. Volendam-doelman Dennis Schellekens hield zijn ploeg met een aantal knappe reddingen nog goed op de been, maar ook hij kon niet voorkomen dat Aalsmeer opnieuw als winnaar van het veld zou stappen: 20-23.

Door de overwinning kan Aalsmeer zich zo met een goed gevoel gaan opmaken voor de play-offs om de landstitel. Volgende week is de eerste van in totaal drie wedstrijden. Tegenstander in de strijd om het landskampioenschap is het Limburgse Lions.

