Amsterdams goed doel werkt samen met megaclub Paris Saint-Germain

KLABU, een non-profit organisatie uit Amsterdam, heeft sinds een aantal dagen wel een hele opvallende samenwerking. De Franse megaclub Paris Saint-Germain is partner geworden van het initiatief. "Ik ben nog steeds in de wolken", laat oprichter Jan van Hövell weten.

De organisatie van Van Hövell richt sportclubs op in vluchtelingenkampen, waardoor sporten voor de jongeren mogelijk wordt. Een clubhuis van KLABU (club in het Swahili) is voorzien van sportmaterialen- en kleding. De organisatie verkoopt zelfgemaakte shirts, waarmee vluchtelingenkampen worden geholpen. "Iedere sportclub heeft ook zijn eigen identiteit met een bekende naam. Zo is er eentje vernoemd naar Ajax en andere heet PSG. Dat hebben we expres gedaan om een reactie op te wekken."

Twee jaar geleden nam de Franse club contact op met de Amsterdamse organisatie. "Ze waren ons initiatief tegengekomen en ik werd uitgenodigd in Parijs", vertelt Van Hövell. "Daar heb ik onze ideeën gepitcht, waarna we uiteindelijk hebben besloten om samen een club op te zetten. Door corona was ik bang dat het niet door zo gaan, maar de hele club is hierbij betrokken."