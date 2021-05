Café de Zwarte Kat dreigt plaats te moeten maken voor drie villa's

Omwonenden zouden graag zien dat café de Zwarte Kat een nieuw leven in wordt geblazen, maar de gemeenteraad van Amstelveen dreigt aankomende woensdag in te stemmen met een wijziging in het bestemmingsplan. Daarmee verdwijnt het café op deze natuurrijke plek langs de Amstel voorgoed. Café de Zwarte Kat werd in 1880 gebouwd en na 137 jaar ging het in 2017 dicht.

Jan van Schaik is voorzitter van de buurtvereniging de Zwarte Kat in Amstelveen. Hij is niet te spreken over de gang van zaken rond het café. "Het is een groot gemis voor de buurt en met name alle dagtoeristen die hier langskomen." Een andere buurtbewoner, Henk Jurriën, mist De Zwarte Kat ook enorm. "De burgemeester en wethouders moeten heel goed begrijpen wat ze hier vernietigen."

Eigenaar van de buurtvereniging Jan van Schaik is niet tevreden over de gang van zaken rond het café - NH Nieuws

De vorige eigenaar, Jack van den Busken, voelde zich genoodzaakt om in 2017 zijn café te sluiten. Want mede door de komst van de golfbaan met een brasserie op steenworpafstand zag hij het klantenaantal teruglopen. Alleen het café was voor omwonenden en dagjesmensen die langs de Amstel fietsen nog zeker van meerwaarde volgens Jan. "Dat grootschalige horeca niet mogelijk is, kunnen we ons voorstellen maar kleinschalig is hier heel veel mogelijk."

Reactie gemeente Amstelveen "De eigenaar heeft het café niet kunnen verkopen en heeft daarom een ander plan ingediend. Het café was niet langer rendabel en gezien de status van het pand was het onhoudbaar om het café te runnen. De gemeente heeft (mede gevoed door bewoners) een externe partij aanvullend onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van een horecagelegenheid op deze locatie. Uit deze toets bleek dat het onderzoeksbureau het realiseren van een horecagelegenheid op deze locatie bedrijfseconomisch niet haalbaar achtte."

Jan van Schaik en zijn buurtgenoten vinden het ongeloofwaardig dat voor het café geen koper te vinden zou zijn. "Als het officieel te koop was geweest was gebleken of er animo zou zijn. Maar het café heeft nooit te koop gestaan." Zelf hebben de buurtbewoners ook gedacht aan een overname van De Zwarte Kat. "In het café hebben we wel eens onderling besproken om allemaal een aandeel te nemen. Het leek ons haalbaar om het café aan te kopen. Ook een makelaar die hier verderop woont, heeft interesse getoond in de locatie om er een café te realiseren."

Jack van den Busken, oud-eigenaar van café De Zwarte Kat, in 2017 - NH Nieuws / Robbert Bianchi

Ondanks het protest vanuit de buurtbewoners, zal de gemeenteraad woensdag instemmen met het aanpassen van het bestemmingsplan. Daarmee wordt het voor de projectontwikkelaar mogelijk om drie villa's te bouwen op deze plek. De buurtvereniging zal dit besluit aanvechten bij de Raad van State. "Wij zien een grote kans van slagen. We hebben goede hoop dat de Raad van State de plannen gaat afwijzen of terugverwijzen naar de gemeente."