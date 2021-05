Weinig enthousiasme voor toegangstesten: "Je gaat discussies bij de receptie krijgen''

Hoewel het bedoeld was om de zwaarst getroffen sector een steun in de rug bieden, zitten culturele instellingen en restaurants niet te wachten op de mogelijkheid om een negatief testbewijs van hun klanten te vragen, om zo meer bezoekers te kunnen ontvangen. Dat blijkt uit een rondgang van AT5 en NH Nieuws. ''Mensen om een testbewijs vragen vind ik moeilijk.''

Bioscopen zijn ook niet enthousiast over de testbewijzen. Zo vermeldt de grootste bioscoopexploitant Pathé op de eigen site dat testen voor toegang niet nodig is. Bioscoopbezoek dient volgens hen namelijk laagdrempelig te blijven.

Vrijdag maakte het kabinet bekend dat vanaf 5 juni kleine binnenruimtes maximaal 50, en grote zalen maximaal 250 bezoekers mogen ontvangen. Maar als ze toegangstesten vragen, mogen dat er meer zijn: net zoveel als er in hun zaal of zaak passen als iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar zit. Toch lijkt het erop dat niet veel instellingen daarop zitten te wachten.

'Verrast'

De woordvoerder van het Concertgebouw zegt verrast te zijn door de extra optie met testbewijzen. Ook zij twijfelen nog of ze wel van deze mogelijkheid gebruik zullen maken. Waar voor corona bijna 2000 bezoekers de zaal in konden, is het nu kiezen tussen het toelaten van óf 250 bezoekers zonder toegangstesten, óf 425 bezoekers die zich hebben laten testen.

In april van dit jaar werden in het Concertgebouw nog drie testconcerten gegeven, die bijna helemaal waren uitverkocht. De testbereidheid was toen volgens de woordvoerder hoog omdat er in de samenleving nog weinig mogelijk was. Dankzij de versoepelingen zijn er nu meer evenementen toegankelijk zonder dat mensen zich hoeven te laten testen. Maandag zal de instelling na intern overleg de knoop doorhakken.