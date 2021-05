Geen EK-schermen op Amsterdamse terrassen: "We maken er alsnog een feestje van"

Over twee weken speelt het Nederlands elftal zijn eerste EK-wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Maar een groot EK-feest in de stad zit er niet in dit jaar. Gisteren maakte demissionair premier Rutte op de persconferentie bekend dat televisieschermen in café's en terrassen niet zijn toegestaan. "Erg jammer, maar we maken er alsnog een feestje van."

Burgemeester Halsema vertelde gisteren tegen AT5 wel voorstander te zijn van het toestaan van televisieschermen op het terras. Ook John Schraven van de ondernemersvereniging Rembrandtplein is teleurgesteld. "Het is heel jammer. Het is zo belangrijk voor de horeca en het kan echt veilig. Dat heeft de horeca bewezen het afgelopen jaar."

Patrick Dierckx, eigenaar café Eijlders, had ook graag een scherm neergezet tijdens de wedstrijden. "De kans bestaat natuurlijk dat iedereen op elkaars schouders gaat staan bij de 1-0, maar ik denk niet dat het minder veilig is in de horeca dan in allemaal groepjes thuis."

EK-vlaggetjes

In Tuindorp-Oostzaan hangen de eerste oranje vlaggetjes al buiten. "Ik kan niet wachten op een lekker potje voetbal," vertelt Tuindorper Kjeld Ruiter. "Het is jammer dat we niet in het café kunnen kijken, maar het wordt alsnog een feestje. Ik ga lekker met mijn zoon en schoondochter in de tuin kijken. Lekker gezellig barbecueën, heerlijk."