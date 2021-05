Historische promotie voor Nederlandse rugbyers na winst op België

Het Nederlands rugbyteam is er zaterdagmiddag in geslaagd om promotie af te dwingen naar de Rugby Europe Championship, het hoogst haalbare Europese niveau. In het Belgische Waterloo won Nederland de play-offwedstrijd tegen België met 21-23.

Nederland, met aanvoerder Mark Wokke van de Castricumse Rugby Club in de basis, begon sterk aan de wedstrijd en stond bij de rust met 0-10 voor. In de tweede helft kwamen de Belgen echter sterk terug en met nog drie minuten op de klok keek Nederland tegen een 21-20 achterstand aan. Een rake penaltykick van David Weersma in de slotfase zorgde uiteindelijk voor de 21-23 overwinning van Oranje.

Door de winst treedt Nederland toe tot de Rugby Europe Championship. Dit is voor Oranje het hoogst haalbare niveau, alleen het befaamde Zes Landen Toernooi is hoger, maar voor dat gesloten circuit kan Nederland zich niet plaatsen.

WK-ticket

De zes deelnemers in de Rugby Europe Championship strijden om twee tickets voor het WK rugby 2023 in Frankrijk. Naast Nederland doen ook Portugal, Georgië, Roemenië, Spanje en Rusland mee in het toernooi. De eerste wedstrijd voor Nederland is op 26 juni uit tegen Georgië.