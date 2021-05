Honderden Volendammers herdenken 'geweldige, gedreven, mooie en lieve' Eva

Vrienden, familie, kennissen en sportmaatjes en dorpsgenoten liepen vanavond mee in de stille tocht voor Eva Veerman. De 28-jarige Volendamse overleed twee weken geleden in haar huis, mogelijk door geweld. Neef Marc is geraakt door de grote opkomst. "Het is emotioneel heel zwaar. We zijn lamgeslagen", zegt hij tegen NH Nieuws.