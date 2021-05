Dusan Tadic opgenomen in sterrenteam van Europa League

Dusan Tadic is door de UEFA opgenomen in de 23-koppige selectie van het beste Europa League-team van 2020/2021. De aanvoerder van de Amsterdammers is de enige Ajacied die geselecteerd is.

Ajax stroomde in het seizoen 2020/21 door naar de Europa League nadat het team van Erik ten Hag derde was geworden in de groepsfase van de Champions League. In de Europa League won Ajax achtereenvolgens van Lille en Young Boys. In de kwartfinale bleek AS Roma over twee wedstrijden te sterk.

Tadic scoorde zowel tegen Lille als Young Boys. Tegen AS Roma miste de Serviër een strafschop. Roma ging uiteindelijk ten onder tegen de uiteindelijke finalist Manchester United. Europa League-winnaar Villarreal is hofleverancier van de selectie.

