Inwoners Hoorn mogen van zich laten horen in een enquête over invulling stad

De inwoners van Hoorn mogen hun mening geven over het stedelijker en hoger bouwen in hun stad. Het is belangrijk dat de stad blijft groeien om aantrekkelijk te blijven. Hoeveel ruimte de inwoners daarvoor willen geven binnen de stadsgrenzen, peilt de gemeente via een enquête.

Het is volgens de gemeente belangrijk dat Hoorn de komende jaren blijft groeien om in de toekomst als stad aantrekkelijk te blijven. Zo wordt benoemd dat de bevolking in Hoorn steeds ouder wordt en minder jongeren in de stad wonen, omdat zij wegtrekken. Daardoor wordt de doelgroep voor voorzieningen als horeca, scholen, sport en winkels kleiner. Visie De gemeenteraad heeft eerder een visie 'meer stad worden' aangenomen. Daarin staat dat er meer woningen moeten worden gebouwd voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen. De gemeente wilt het groeien graag binnen de stadsgrenzen doen en maakt daarom een visie met betrekking tot stedelijker en hoger bouwen. In de enquête mogen de inwoners van zich laten horen. Er wordt gevraagd naar waar de inwoners vinden dat er hoger en stedelijker gebouwd kan worden en waar niet. Daarbij kunnen zij ook aangeven hoe hoog zij willen dat die gebouwen worden en onder welke voorwaarden. De resultaten van de enquête worden vervolgens samengevoegd aan de hand van gesprekken met inwoners en belangengroepen. Uiteindelijk wordt al de informatie meegenomen in een definitieve visie voor stedelijker en hoger bouwen in de stad. De gemeente stelt die visie naar verwachting in december 2021 vast. De enquête is nog in te vullen tot en met woensdag 9 juni.