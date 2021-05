Meer hulp voor dak- en thuislozen nodig: "Iemand moet niet zomaar op straat komen te staan"

De Partij voor de Arbeid en de ChristenUnie in Hoorn willen weten welke maatregelen er worden genomen om het aantal daklozen in West-Friesland te verminderen. In december 2020 kreeg de gemeente Hoorn als centrale gemeente in de regio 2,7 miljoen euro van het Rijk om het probleem aan te pakken. De partijen zijn benieuwd wat hiermee tot nu toe is gedaan en hebben daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

NH Nieuws

Het aantal dak- en thuislozen is in de afgelopen tien jaar in Nederland verdubbeld. "Daar maken wij ons zorgen over", zegt Kees Maas, fractievoorzitter van ChristenUnie Hoorn. Daarnaast zorgde een andere belangrijke actuele gebeurtenis er volgens fractievoorzitter Maas voor dat dit het juiste moment is om hierover vragen te stellen. In Enkhuizen moeten namelijk vijf oud-bewoners van sloopwoningen aankomende maandag hun tijdelijke opvang verlaten. Zij komen dan op straat te staan. Deze mensen maken deel uit van een groep economisch daklozen. Dat zijn mensen die een baan hebben, maar geen onderdak hebben omdat er geen woning beschikbaar is. Ze staan op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, kopen of huren op de particuliere markt is voor ze te duur. "Het is verschrikkelijk voor die mensen dat zij in zo'n situatie zitten. Dat je zomaar op straat komt te staan en er voor zo ver ik zie geen oplossing is", zegt Maas. Hij vindt dat dit niet moet kunnen. "Het moet niet mogelijk zijn dat deze mensen geen vooruitzicht op een woning wordt geboden." Arnica Gortzak, fractievoorzitter van de PvdA Hoorn, noemt het een schrijnende situatie voor de betrokken personen. Zij vindt dat gemeenten een zorgplicht hebben.

Of er in Hoorn een gedeelte van de 2,7 miljoen euro is uitgeven om dak- en thuislozen hulp te bieden, hebben beide fractievoorzitters geen zicht op. Zij hopen uit de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders daar meer duidelijkheid over te krijgen. Fractievoorzitter Maas heeft zelf wel ideeën over wat er voor de dak- en thuislozen gedaan kan worden. Zo noemt hij een pilot met 'Housing First': dan krijgt een dakloze direct een woning, vanuit daar wordt die persoon verder begeleid. In andere steden werkt dit volgens hem goed. "Vaak zie je dat als iemand eenmaal een huis heeft, de volgende stappen makkelijker gaan. De meeste daklozen hebben op een bepaalde manier hulp nodig, zoals verslavingszorg, psychische zorg of hulp bij financiële zaken." Volgens Gortzak is het ook belangrijk om te kijken naar het aantal opvangplaatsen voor dak- en thuislozen in Hoorn. "Het lijkt mij mooi als richting de herfst en winter iedereen die een plek nodig heeft, die kan krijgen."