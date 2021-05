Laren neemt protestmotie WMO aan, andere Gooise gemeenten ook positief

De gemeenteraad van Laren heeft een protestmotie van Raden in Verzet unaniem aangenomen. Hierin eisen ze meer geld van het Rijk. Ook andere Gooise gemeenten laten weten positief te zijn over de inhoud van deze motie. Larens wethouder Jan den Dunnen legt in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag uit hoe het brinkdorp ervoor staat.

De raad van Zoetermeer is de voortrekker van deze protestmotie, die naar alle Nederlandse gemeenten is gestuurd. Hierin stellen ze de eis dat als het Rijk niet met meer geld voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg over de brug komt, de Vereniging van Nederlandse (VNG) gemeenten de samenwerking met het Rijk moet opzeggen. 3 juni willen ze deze motie indienen bij de Algemene Ledenvergadering van de VNG.

Wethouder Den Dunnen laat weten positief verrast te zijn toen hij de motie onder ogen kreeg. "Dat we samen met andere gemeenten optrekken om dit probleem te tackelen, verheugde mij wel." Veel gemeenten kampen met flinke tekorten bij de WMO en de jeugdzorg. Ook Laren heeft ermee te maken. "Op het sociaal domein komen we op jaarbasis rond de tweeënhalf tot drie ton tekort komen. De begroting is krap sluitend." Toch heeft Den Dunnen er vertrouwen in dat Laren niet onder curatele komt te staan.

Positieve gemeenten

Ook andere Gooise gemeenten zijn positief over de motie. Blaricum nam als eerste op 26 januari van dit jaar de motie aan. Wethouder Knoop snapt dat het een zwaar signaal afgeeft, maar dat het noodzakelijk was. Na het overhevelen van de zorg naar gemeentelijk niveau is er volgens hem niet meer geld bijgekomen, wat wel hard nodig is. "Zoals Jan van Zanen zegt: meer taken, meer knaken. Anders kunnen bijvoorbeeld een zwembad of een bibliotheek in het geding komen. Dat wil je niet."

De Huizer wethouder Maarten Hoelscher laat weten positief te staan tegenover de motie van Raden in Verzet en dat hij het aannemen van de motie door Laren een 'prima actie' vindt. Of de motie ook in de raad van Huizen besproken gaat worden, durft hij nog niet te zeggen.

Ook wethouder Karin Walters van Hilversum heeft kennis genomen van de motie. Ze laat weten dat ze hem hebben ontvangen, maar het nog onduidelijk is wanneer, en of, de motie voor de deadline van 3 juni in de raad besproken gaat worden. Wel laat ze weten dat ze de inhoud van de motie snapt. "Het is een logische stap is. Voor de gemeenten is het menens."

Eemnes laat weten de motie van Raden van Verzet nog niet te hebben ontvangen.