Sportschool zet tandje bij voor Gerben: samen 12.000 euro opgehaald voor goed doel

Deze maand had Andijker Gerben van de Wetering twee doelen op zijn kalender staan: 200 kilometer roeien én daarmee 10.000 euro ophalen voor de Nierstichting. Dat is beter gegaan dan hij voor ogen had. Zijn medesporters kwamen namelijk ook in beweging voor Gerben, want deze uitdaging stond niet zonder reden op de kalender.

Gerben is nierpatiënt en onderging twee keer een niertransplantatie. Daarover vertelt hij in deze reportage van NH Nieuws. "Een donornier is je leven terugkrijgen", zo spreekt hij uit ervaring. Daarom besloot hij om deze maand in actie te komen voor de Nierstichting. De doelen die hij voor ogen had zijn ruimschoots behaald: hij roeide niet tweehonderd, maar driehonderd kilometer. Daardoor kwam er niet 10.000 euro, maar 12.000 euro binnen. Dat deed Gerben niet alleen. Gerben is fanatiek sporter (lees: zeven dagen per week in de sportschool te vinden). Zijn medesporters besloten om ook in beweging te komen voor de Nierstichting. Lees verder onder de reportage.

Gerben vertelt over zijn donatieactie.

"Ik ben super trots op al deze mensen, dit is toch waanzinnig?", vertelt Gerben. Afgelopen weekend sloot hij zijn actie af door gezamenlijk te roeien. Om-en-om stappen sporters op het roeiapparaat, veelal met een goedgevulde portemonnee aan donaties. Doorzetter "Iedereen is zo fanatiek", vertelt één van de roeiers. "Ze gaan gewoon door en roeien een hele marathon." Het is een mooie afsluiter voor Gerben, die zich volgens zijn sportinstructeur Ramon Kolenberg ruimschoots heeft bewezen als "enorme doorzetter". Ramon: "Dit is hartstikke knap, zeker als je iets onder de leden hebt. Je herstel duurt misschien wat langer, maar het voelde voor hem goed. Je hebt hem echt zien groeien in zijn energielevel." Aan Gerbens roeiactie deden 35 teamleden mee. Er zijn 505 donateurs, die samen 12.082 euro hebben gesponsord. Al het opgehaalde geld wordt gedoneerd aan de Nierstichting.

