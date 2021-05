Grondlegger van Strandzesdaagse Henk Horsman overleden

'Mister Strandzesdaagse' Henk Horman (1937) is overleden. Hij was de grondlegger van de Strandzesdaagse, de wandeltocht van Hoek van Holland naar Den Helder. In 1958 maakte hij de wandeltocht voor het eerst met vrienden, een jaar later organiseerde hij het voor een groter publiek.

Tijdens de Strandzesdaagse wordt er iedere dag een route gewandeld, waarna de 1.000 wandelaars overnachten in tenten. Horsman liep de route allereerst van Den Helder naar Hoek van Holland. Dat is later omgedraaid, omdat dit gunstiger was voor de wandelaars.

Horsman was niet alleen initiatiefnemer, maar heeft de tocht ook jarenlang georganiseerd. In 2003 werd Horsman door de toenmalig burgemeester van Den Helder geëerd omdat de wandeltocht toen voor de 45e keer was gelopen. Hij kreeg 'Een kei voor een kei'; deze ligt bij de strandopslag van Fort Kijkduin in Huisduinen.

Doodskist van wrakhout

In 2004 nam Woody van Loo het stokje over van 'Mister Strandzesdaagse', zoals de organisatie Horsman noemt. Hij loopt al vanaf 1985 mee en hielp vanaf zijn 13e al in de organisatie.

Horsman heeft een eigen geschreven persbericht naar het Noordhollands Dagblad gestuurd. Daaruit blijkt dat hij zijn doodskist al 20 jaar af had. Hij had hem zelf gemaakt van gevonden wrakhout.

Horsman is 83 jaar geworden. Gisteren is hij in besloten kring gecremeerd.