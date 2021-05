Man die door politie in been werd geschoten in Vondelpark had vuurwapen bij zich

Het was eerst niet duidelijk of de 23-jarige Amsterdammers een echt wapen bij zich had, maar de politie meldt nu dat er een vuurwapen is aangetroffen in de nabijheid van de verdachte.

Waarschuwingsschot

Het incident gebeurde rond 22.15 uur in de buurt van Vondel CS. Na meerdere meldingen van een man met een vuurwapen in het park, rukte de politie uit.

Ter plekke troffen ze een 23-jarige man aan met een vuurwapen in zijn hand. Omdat de man niet luisterde na een waarschuwingsschot, schoot een agent hem in zijn been. "De politie rende achter deze persoon aan en zei: 'Halt of ik schiet' waarna drie kogels volgden", liet een getuige weten.

De verdachte was niet in levensgevaar en werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het nu met de man gaat, is niet bekend.