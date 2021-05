Steeds meer mensen willen een prik, zo zit het in jouw regio

Het aantal mensen dat zich wil laten vaccineren tegen het coronavirus zit de laatste tijd weer iets in de lift. De dalende besmettings- en ziekenhuiscijfers lijken steeds meer Nederlanders over de streep te trekken, ook in onze provincie. Gemiddeld genomen wil nu zo'n driekwart van de Noord-Hollanders zijn of haar mouw opstropen. Volgens demissionair minister De Jonge is dat belangrijk nieuws voor hoe we in de toekomst met het virus omgaan.

Dat blijkt uit het laatste periodieke gedragsonderzoek dat het RIVM samen met de GGD's begin deze maand heeft uitgevoerd. Toen er in september vorig jaar voor het eerst naar de vaccinatiebereidheid werd gevraagd, zei net iets meer dan de helft van de Noord-Hollanders (53 procent) nog dat ze zich wilden laten vaccineren.

Dat is volgens demissionair minister De Jonge goed nieuws. Op de persconferentie van afgelopen vrijdag herhaalde hij het nog eens: "Vaccineren is echt onze belangrijkste troef om corona eronder te krijgen." Zijn ministerie gaat ervan uit dat half juli 85 procent van de Nederlanders zich heeft laten prikken. "En het goede nieuws is wel, dat het steeds waarschijnlijker wordt dat zo’n groot deel van de mensen zich wil laten vaccineren."

Zeker voor de toekomst is het van belang dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren, zei De Jonge verder. "Als ons dat gaat lukken is de kans kleiner dat we inderdaad met een eventuele opleving in het najaar te maken krijgen." Het RIVM zegt tegen de NOS dat het zogenoemde R-getal, hoeveel mensen iemand met corona besmet, net onder de een zou zijn als alle volwassenen zich zouden laten vaccineren. "Met name vaccinatie is ongelofelijk van belang", zei De Jonge vrijdag. "En dat zullen we tot vervelens toe blijven herhalen, iedere dag opnieuw."

't Gooi aan kop

Dat steeds meer mensen dat belang zelf zien, is ook dus te merken in de cijfers. In onze provincie is de vaccinatiebereidheid momenteel het grootst in de Gooi en Vechtstreek, met 79 procent. In Amsterdam-Amstelland zeggen de minste mensen ja op een vaccinatie, met 69 procent.

Burgemeester Halsema maakt zich daar zorgen over. In gesprek met AT5 zegt ze grote zorgen te hebben over de vaccinatiegraad onder Amsterdammers met een migratieachtergrond. "Wat wij zien is dat vooral mensen die ver van de overheid af staan, ook vaak de brieven niet lezen of soms ook niet kunnen lezen, dat die zich minder laten vaccineren."

Bekijk hier hoe het zit met het verloop van de vaccinatiebereidheid in jouw regio: