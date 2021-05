Terrasje pakken om 6.00 uur: "Eerste biertje gaat er een beetje met mes en vork in"

Dat zorgde ervoor dat John - ondanks een lange werkdag - vanmorgen vol enthousiasme van start ging. "Dan zit je op de fiets hier naartoe en zie je mensen al verzamelen. Je merkt dat de mensen die hier komen opgewekt en blij zijn, ondanks dat het tien voor zes was. Dat is gewoon heel leuk om te zien, ik kreeg een beetje het kermisgevoel."

"Het was vroeg vanmorgen, de eerste was hier om tien voor zes", zegt John Kok van café de Paus. Eerder vertelde hij aan NH Nieuws over zijn idee voor een terrasmarathon : per tweetal kun je een tafeltje reserveren van 6:00 uur tot 20:00 uur, waarbij alle maaltijden worden verzorgd. Dat idee viel goed in de smaak: binnen twee uur waren alle plekken bezet.

Café de Paus heeft tijdens de eerste lockdown het terras uitgebreid. Onder de noemer 'Paus Beach' kun je nu in de polder aan het water zitten.

Alle tafeltjes op dat zelfgecreëerde Lutjebroeker 'strand' waren in alle vroegte al bezet. "Het gaat er wel een beetje met mes en vork in", zegt terrasganger Mats over de eerste slokken van zijn biertje. "Ik was vol spanning, want om vier uur was ik al klaarwakker", zegt hij. "En toen ging ik met veel plezier hier naartoe."

Verrassing voor de volhouders

Eigenlijk hadden de eigenaren van De Paus een dagvullend programma in gedachten voor de bezoekers. "Maar groepsentertainment is niet toegestaan, dus dat kan helaas niet", vertelt John. "We gaan mensen nu op kleine schaal vermaken."

Dat wordt onder andere gedaan met een lunch en diner met meerdere gangen. "En voor de mensen die de terrasmarathon uitzitten hebben we een leuke verrassing aan het einde van de dag", zegt John. Wat dat betreft is hij hoopvol. "Ik denk dat de meesten hier om kwart voor acht ook nog wel zitten hoor."