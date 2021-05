Drie gewonden bij steekpartij in Beverwijk

Bij een steekpartij in een pand aan de Baanstraat in Beverwijk zijn vanavond drie mensen gewond geraakt. Meerdere ambulances en politie-auto's zijn op dit moment aanwezig in het centrum van Beverwijk.

Volgens een woordvoerder van de politie is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar is wel duidelijk dat er tussen 22.00 uur en 23.00 uur meerdere mensen zijn neergestoken. De politie doet op dit moment uitgebreid onderzoek in de straat.

Er is nog niemand aangehouden. Ook is het onduidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn.