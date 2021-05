Politie schiet man neer in Vondelpark na meldingen over vuurwapen

Een agent heeft vanavond een man in zijn been geschoten in het Vondelpark in Amsterdam. De man was mogelijk gewapend en luisterde niet naar de politie.

Het incident vond rond 22.18 uur plaats op het grasveld bij Vondel CS. Volgens een politiewoordvoerder kwamen er meerdere meldingen binnen dat er een man met een vuurwapen in het park liep.

Waarschuwingsschot

Toen agenten hem zagen, hebben ze volgens de woordvoerder gewaarschuwd en daarna een waarschuwingsschot gelost. Omdat hij die waarschuwingen en het schot negeerde, hebben ze daarna gericht geschoten.

"De politie rende achter deze persoon aan en zei: 'Halt of ik schiet' waarna drie kogels volgden", laat iemand weten die het vanaf een afstand zag gebeuren.

Iets

Of de man echt een vuurwapen had wordt nog onderzocht. Volgens de politiewoordvoerder is er wel "iets" aangetroffen.

De man is niet in levensgevaar en wordt per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De Forensische Opsporing en de Rijksrecherche gaan onderzoek doen. Daarom is een deel van het park ontruimd en afgezet.