Stukenberg gaat 150 struikelstenen per maand maken: "Zodat we de slachtoffers niet vergeten"

Op initiatief van Alexander Stukenberg, van stichting Stolpersteine, worden er nu ook struikelstenen in Nederland gemaakt. Vanuit een atelier in de tuin van het Goethe-instituut in Amsterdam zal Stukenberg eigenhandig de gedenkstenen voor de slachtoffers van het naziregime gaan produceren. Hij heeft hiervoor een korte cursus gevolgd in Duitsland.

Sinds het begin van het Stolpersteine-project in 1995 zijn er in heel Europa 75.000 struikelstenen gelegd. In Amsterdam liggen er nu 700 als eerbetoon in het trottoir voor de huizen van slachtoffers van het nazi-regime. Maar veel meer nabestaanden willen een gedenksteen voor hun dierbaren.

De stenen werden voorheen alleen in Duitsland gemaakt en daarvan kwamen er slechts 200 per jaar naar Nederland. Stukenberg hoopt straks 150 stenen per maand te maken. Met steun van het Goethe-instituut is er in de tuin van het gebouw aan de Herengracht nu een speciaal houten atelier neergezet.

Heel precies werkje

“Het is een heel precies werkje”, vertelt Stukenberg, terwijl hij één voor één de letters stanst op een messing plaatje. Elke steen draagt de naam van één slachtoffer met geboortejaar, plaats en datum van deportatie en overlijden. “Daarna wordt het plaatje op maat gesneden en gebogen. En wordt het bovenop een mal met beton gelegd. Na een dag is het beton droog en is de steen klaar.“

Uiteindelijk wil Stukenberg alle stenen voor Nederland verzorgen. Dat hij hier misschien nog wel jaren mee bezig zal zijn is geen enkel probleem voor hem. "Ik doe het om herinnering vast te houden van de slachtoffers, dat we ze niet vergeten en dat zoiets niet nog een keer gebeurt in Europa."