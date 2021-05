Excuus na dreigbrief aan actiegroep overlast Zuiderdijk: "De mazzel van MC"

Na de dreigbrief door een anoniem MC-lid aan Actiegroep overlast Zuiderdijk in Venhuizen, viel vandaag de volgende brief op de deurmat. "We maakten de brievenbus open en ik herkende het handschrift meteen en dacht: daar ligt weer een brief", vertelt Jantine Leeflang aan NH Nieuws. De brief was ditmaal geen bedreiging, maar bevatte een uitleg en excuus van de motorrijder aan de leden van de actiegroep.

Brief met excuus aan leden Actiegroep overlast Zuiderdijk - Privéfoto

"Ik ben blij dat hij het licht heeft gezien en heeft ingezien dat je met dit soort brieven niks bereikt", vertelt Jantine Leeflang van actiegroep overlast Zuiderdijk. Na de eerste brief, die een persoonlijke dreiging bevatte, is Leeflang blij met het excuus dat op de deurmat terecht kwam. Uit de excuusbrief bleek dat de schrijver, onder het pseudoniem MC, de actie niet zo bedoeld had. "Die paar keer per jaar dat ik langs rij, zullen jullie geen last van mij ondervinden", laat MC in de brief weten. Bovendien laat hij weten dat hij de actie alleen heeft opgesteld en schrok van het feit dat het nieuws in de media naar buiten kwam. "De achternaam van Jantine, dat is Leeflang. Daarom bij deze geniet van het leven en blijf gezond en nogmaals excuses", zo schrijft 'MC'.

Privéfoto

Jantine geeft aan nooit echt bang te zijn geweest na het ontvangen van de eerste brief, maar geeft aan wel alerter te zijn geweest dan normaal. "Je krijgt zo'n dreigbrief binnen en bij elk geluidje dat je hoort, let je op", vertelt ze. Ontbrekende verkeersborden Leeflang zegt dat de verkeersborden met snelheden op de Zuiderdijk nog steeds niet zijn geplaatst. Op dit moment rijden volgens haar veel motorrijders veel te hard, vooral op het rechte stuk van de dijk. "Het is ook vandaag de hele dag al druk met motorrijders, die met denk ik wel 120 km per uur langsrijden. Het rechte stuk rijden ze vol gas, in de bocht remmen zij af en trekken daarna vervolgens weer vol open." In totaal zou de Zuiderdijk voor ongeveer 50 dagen per jaar dichtgaan, om overlast voor de omwonenden aan de dijk te voorkomen. De verkeersborden met de maximale snelheden zullen worden geplaatst, zoals beloofd door de gemeente en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, vertelt Leeflang. "De borden staan er nog steeds niet en tot die tijd blijven wij zeker actief. Na de teleurstelling van vorig jaar willen we het eerst zien en dan geloven: er is van alles beloofd, maar er zijn nog geen concrete resultaten", benadrukt Leeflang. In de weekenden zal er een motorverbod op de dijk gelden en per half juni zal hier ook op worden gehandhaafd.