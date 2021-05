Tegenstanders bebouwing Lutkemeerpolder: Albert Heijn wil distributiecentrum bouwen

Demonstranten die niet willen dat er gebouwd wordt in de Lutkemeerpolder in Nieuw-West, hebben vanmiddag bij de Stopera geprotesteerd. Volgens hen wil Albert Heijn er een distributiecentrum bouwen. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat er sprake is van een verkenningsfase.

Tot nu toe was het niet bekend welk bedrijf het distrubitiecentrum zou bouwen. De actievoerders hebben documenten opgevraagd via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Ze zeggen dat de gemeente is vergeten de naam Ahold weg te lakken.

Onderzoek

Volgens een woordvoerder van Albert Heijn wordt er nog gekeken of er daadwerkelijk gebouwd gaat worden. "De grondeigenaren van dit gebied, waaronder de gemeente, hebben in een bestemmingsplan bepaald dat deze grond bestemd is voor bedrijfsruimte ten behoeve van de op- en overslag van handelsgoederen. Albert Heijn onderzoekt de mogelijkheden om daar een logistiek punt te plaatsen. Het gaat op dit moment dus om een verkenningsfase."

In het WOB-document over "Business Park Amsterdam Osdorp" staat onder meer: "Ahold zal zich maximaal inspannen tot het (tijdig) indienen en nadien het (tijdig) verkrijgen van de vorenbedoelde Omgevingsvergunning".