Vijf hockeyers van Bloemendaal en Amsterdam mee naar EK en Spelen

"Hoewel de Olympische Spelen pas op 23 juli beginnen, hebben we er als staf voor gekozen de selectie nu al bekend te maken”, aldus Caldas. "We vinden het belangrijk om zowel in aanloop naar het Pro League-duel met België van zondag 30 mei als tijdens de Europese kampioenschappen met de olympische selectie te kunnen werken, zodat we zoveel mogelijk wedstrijden met elkaar kunnen spelen.”

Roel Bovendeert (HC Bloemendaal) en keeper Maurits Visser (HC Bloemendaal) zijn aangewezen als reservespelers voor de Olympische Spelen van Tokio. Zij blijven volledig meetrainen. Nederland mag aan de EK Hockey deelnemen met achttien spelers.

De complete selectie van bondscoach Max Caldas: Pirmin Blaak (Oranje-Rood), Seve van Ass (HGC), Billy Bakker (Amsterdam), Lars Balk (Kampong), Thierry Brinkman (Bloemendaal), Jorrit Croon (Bloemendaal), Thijs van Dam (Rotterdam), Jonas de Geus (Kampong), Jeroen Hertzberger (Rotterdam), Jip Janssen (Kampong), Robbert Kemperman (Kampong), Joep Mol (Oranje-Rood), Mirco Pruyser (Amsterdam), Glenn Schuurman (Bloemendaal), Mink van der Weerden (Rot-Weiss Köln) en Sander de Wijn (Kampong)