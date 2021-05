Calvin Stengs ineens een grote meneer bij Jong Oranje: "Misschien kijken jongens een beetje op"

Voor Calvin Stengs was het de afgelopen week even omschakelen. De buitenspeler van AZ behoorde niet tot de EK-selectie van 'het grote Oranje', maar is overgeheld naar Jong Oranje. Daar moet hij een van de steunpilaren zijn in de knock-outfase van hun EK. "Creativiteit, dreiging en makkelijkheid aan de bal meebrengen."