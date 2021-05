Terminaal zieke Willem (86) verrast met 150 verjaardagskaarten: "Hartverwarmend"

Het was de vraag of de zieke Willem Sikkes uit Westzaan zijn 86ste verjaardag wel zou kunnen vieren en omdat hij van een feestje houdt en dat in tijden van corona niet kan, wilde kleindochter Wendy Vreeken iets bijzonders doen. Ze vroeg haar dorpsgenoten of ze een kaartje wilde sturen en die oproep werd massaal gesteund. "Hij was er altijd voor iedereen."

"Mijn opa is een geweldige man en hij gaat dood", begint Wendy Vreeken het gesprek. Willem Sikkes heeft blaaskanker. "Hij was altijd onverwoestbaar en nu komt het heel dichtbij dat het niet zo is."

De Westzaner is een bekend gezicht in het dorp. Hij organiseerde volgens Wendy bijvoorbeeld altijd vol enthousiasme Koninginnedag: "Dan regelde hij dingen zoals de kraampjes en de spelletjes voor kinderen." Ook de sinterklaasintocht regelde hij samen met zijn vrouw. "Oma maakte dan pakken voor de Pieten, opa regelde de rest."

Nog meer onderweg

Dat de inmiddels 86-jarige Sikkes geliefd is, blijkt wel uit de 150 kaarten die hij heeft ontvangen en er komen er nog een aantal aan. "Je zag hem er helemaal van opbloeien." Willem is een beetje in de war, maar wist bij de verhalen die op de kaarten staan precies waar het over ging. "Het maakte een hoop emoties los."

"Mensen hadden anekdotes opgeschreven over m'n opa", vertelt kleindochter Wendy enthousiast. Ze vindt het hartverwarmend dat mensen 'zoiets liefs' willen doen. "Ik zat steeds met kippenvel." De kaarten staan inmiddels verspreid in de hospice waar Willem ligt, zodat hij kan zien dat veel mensen aan hem denken.