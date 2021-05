WEEFF Spotlight: het lange dorp Berkhout

In de nieuwste aflevering van de Youtube serie WEEFF Spotlight brengt Gavin een bezoekje aan een van de grootste dorpen van Koggenland: Berkhout! Het is een van de langste dorpen van West-Friesland, maar hoe lang is Berkhout nou eigenlijk? Het antwoord op die vraag ontdek je, samen met nog veel meer interessante weetjes, in deze video!

De bandleden van Oôs Joôs - WEEFF

Gavin gaat onder andere langs bij bloemenzaak “Casa Flores”, en hij spreekt de mannen van Oôs Joôs over het leven in Berkhout en of ze nog wel over straat kunnen lopen, zonder herkend te worden. Daarnaast komt hij er ook achter dat er elk jaar een strand in dit dorp wordt aangelegd: Berkhout Beach. Gavin is zelf een van de DJ’s van WEEFF Radio en is elke zaterdag tussen 17:00 en 19:00 te horen met De Mooij Show. In zijn show draait hij elke week ook een aantal favoriete nummers van de bewoners die in de Spotlight aflevering geïnterviewd zijn. Vanavond is dat muziek van onder andere de Rolling Stones en Paul Weller! Elke week op zaterdagochtend komt een nieuwe aflevering van de WEEFF Spotlight uit en de lijst van West-Friese dorpen en steden wordt alfabetisch afgegaan, wat betekend dat Bobeldijk volgende week aan de beurt is! Dus abonneer op het Youtube kanaal van WEEFF om niks te missen.