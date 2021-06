Te weinig ruimte voor rugbyclub Amsterdam: "Volgend jaar zitten we al klem"

Rugbyclub Amsterdam uit Tuindorp Oostzaan is dringend op zoek naar extra ruimte nu het aantal leden de afgelopen tijd blijft groeien. Maar het is de vraag of dat kan op de plek waar de club nu zit.

Zo groot is de club nog niet, maar het ledental is wel verdubbeld het afgelopen jaar: van zo'n 35 naar 70 leden. Dit jaar lijkt het erop dat het aantal leden gaat groeien naar ongeveer 120 leden en daar is meer ruimte voor nodig. De club deelt op dit moment in goed overleg het sportveld en de kantine met voetbalclub SV de Meteoor, maar de ruimte is schaars en die goed verdelen is iets dat nu soms al moeizaam gaat.

Groei aan woningbouw

"Met deze bezetting zitten we volgend jaar eigenlijk klem. Als alles doorgaat dan kan het zo zijn dat het net niet lukt", waarschuwt Jan Schalkx, voorzitter van Rugbyclub Amsterdam.

Uitbreiden is geen optie, als het aan de gemeente ligt. Die geeft aan dat er in de omgeving geen ruimte is voor nog meer sportfaciliteiten. Eén van de redenen voor dit tekort is mogelijk de groeiende woningbouw in de buurt.